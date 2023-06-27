Карта будет состоять из нескольких эпизодов, отражающих разные исторические периоды становление области. Работали над создание полотна более десятка вышивальщиц из разных городов и районов области.

Кроме того, на площадке "Уральское поселение" будут представлены 25 подворий разных народностей — русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков.

Гости смогут заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени, увидеть их убранство и познакомится с предметами быта.

Для ярмарки "Мастеровой слободы" свои работы привезут более 500 мастеров, а для желающих попробовать себя в одном из ремесел они проведут около 150-ти мастер-классов.

Впервые на мероприятии организуют специальную детскую игровую площадку по традиционным народным играм.

"Это семейная площадка, на которую мы приглашаем детей вместе с родителями, поиграть в подвижные игры. Для ребят также разыграют кукольные спектакли", — отметили в организаторы.

Также будет работать кулинарная площадка "Сто лет в обед", где в субботу мастера традиционной кухни приготовят на вертелах "охотничьи трофеи" и другие площадки.

По сведениям Минкультуры региона, в 2022 году Бажовский фестиваль посетили 50 тыс. гостей и более 5 тыс. участников.