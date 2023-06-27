«По итогам прошлого года мы побили рекорд и Мурманской области, и всей Арктической зоны, мы приняли 540 тыс. туристов, это на 11% больше, чем годом ранее. Конечно, этот показатель олицетворяет преодоление всех порогов, в том числе доковидного 2019 года. Причем с замещением иностранных туристов на российских», — рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Чибис, большинство путешественников приезжают в Мурманскую область из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, а также из Карелии.

«В основном приезжают молодые туристы в возрасте 35-44 года с доходами от 70 тыс. рублей. В день они тратят, помимо размещения в гостиницах, порядка 5 тыс. рублей. Конечно, это серьезное подспорье для нашей экономики», — сказал губернатор.

Он добавил, что за четыре года доходы области от туризма составили более 9 млрд рублей, а общий турпоток составил 1,8 млн. «Это те путешественники, которые официально зарегистрировались в объектах размещения. По факту туристов еще больше», — пояснил Чибис.

По его словам, Мурманская область способна обеспечить туристам всесезонный отдых, предлагая не только горнолыжные курорты и рыбалку, но и прогулки по экологическим маршрутам, экстремальный и гастрономический туризм.

Кроме того, регион активно развивает туринфраструктуру: власти поддержали более 115 проектов по созданию новых гостиниц, ресторанов, глэмпингов и др.