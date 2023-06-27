"По просьбе моего коллеги — губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова продлим отдых ребят из Грайворонского района у нас до конца лета", — приводятся в сообщении слова Евраева.

Он напомнил, что сейчас в регионе находятся почти 300 детей из Белгородской области, и отметил, что "возвращаться домой им пока небезопасно".

Дети из Белгородской области прибыли в Ярославский регион 4 июня. Их разместили в оздоровительных лагерях, санаторно-лесной школе Ярославля и социально-реабилитационном центре Тутаевского района. Для школьников организована экскурсионно-культурная программа.