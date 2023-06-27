"В гонке приняли участие рекордное количество человек — 141 маунтинбайкер", — подчеркивает пресс-служба.

Участники стартовали с уровня 2200, где местами еще лежит снег, а финишировали в центральном секторе байк-парка на уровне 580. Длина трассы 11 километров, перепад высот составил 1600 метров. Участие в мероприятие могли принять все желающие в возрасте от 16 лет.

"В этот раз спортивное мероприятие проходило в новом формате "Охота на лис". Его суть заключается в том, что несколько сильнейших гонщиков, стартовавших с задержкой, должны будут попытаться догнать общую группу участников. Задача последних — оказаться на финише быстрее профи", — отмечается в сообщении.

Победителем гонки стал Андрей Джибраил, он прошел трассу за 23 мин. 38 сек., на втором — Михаил Тиунов (23 мин. 40 сек.) и замкнул тройку лидеров Константин Гордиенко (23 мин. 57 сек.).

У женщин первое место заняла Мария Нестерова, она преодолела трассу за 26 мин. 62 сек., на втором — Александра Жирнова (36 мин. 55 сек.) и на третьем — Диана Боронайте (40 мин. 48 сек.).

"Массовый скоростной спуск велосипедистов прошел по горнолыжным трассам восточного сектора с большим перепадом высот. Главная цель соревнования — популяризация маунтинбайка", — добавили в пресс-службе.