Экспозиция фоторабот, развернутая на Романовом мосту, дает уникальную возможность познакомиться с жизнью поселка Красная Поляна в советское время.

"Летние фотовыставки — уже многолетняя традиция курорта "Роза Хутор". В этом году площадь перед Ратушей украсили работы нашего современника и свидетеля расцвета туризма в долине реки Мзымты и в окрестных горах — Георгия Анастасиади. Его редчайшие снимки знакомят нас культурным и историческим наследием Горного Причерноморья, ведь сегодня нам надо быть достойными продолжателями дела предшествующих поколений", — цитирует пресс-служба директора по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрия Колосова.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Георгий Анастасиади родился в Красной Поляне в 1941 году. Закончил факультет географов-краеведов Ростовского Университета. Работал инструктором на турбазах Красной Поляны и Сочи. В свой первый поход он отправился в 1959 году, последний, на озеро Синеокое, совершил через 40 лет. Впервые в руки взял фотоаппарат в 1961 году, снял группу туристов. С тех пор, признается фотограф, на жизнь ему стало гораздо удобнее смотреть через объектив фотоаппарата.

"Мои предки-греки по материнской линии были среди тех самых первых поселенцев, кто в 1878 году основал этот удивительный горный поселок. На правах жителя Красной Поляны в четвертом поколении, хочу показать свою родину, где все начиналось. Где я пошел в первый класс, впервые залез на дерево, поймал первую рыбу и совершил свой первый горный поход", — цитирует пресс-служба автора фотовыставки Георгия Анастасиади.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Фотовыставка на Романовом мосту курорта "Роза Хутор" продлится до завершения летнего сезона.