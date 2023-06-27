"В аэропорту Читы по причине срабатывания датчика открытия дверей произошла задержка вылета рейса авиакомпании "ИрАэро" по маршруту Чита — Иркутск. На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, вылет рейса перенесен на 03:30 (время местное) среды, 28 июня. Читинская транспортная прокуратура начала проверку, в том числе соблюдения прав пассажиров. В аэропорту транспортный прокурор организовал прием пассажиров.