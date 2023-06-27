"Постройка находится на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса. Необычность находки в том, что древняя постройка сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, обычно устраиваемой в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя. Нижняя — это погребальный комплекс, в котором предположительно захоронены члены знатной фамилии древнего города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое сочетание делает обнаруженный комплекс "уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира".

С апреля 2021 года ИИМК РАН при поддержке Фонда "Моя история" и Минобороны России проводит масштабные археологические исследования в рамках проектируемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

"Общая площадь исследований на территории Херсонеса — 83 тыс. 207 кв. метров. Исторический культурный слой мощностью свыше 9 метров включает в себя напластования от эпохи эллинизма до новейшего времени и насыщен уникальными объектами, ранее не встречавшимися на территории Северного Причерноморья", — уточняется в сообщении.

Ученые уже исследовали более 500 археологических объектов, в ходе раскопок найдено и обработано около 4 млн артефактов.

Ранее на территории древнего Херсона были найдены святилище героон, храм в антах, комплекс храмовых построек, коллективная гробница-колумбарий с прилегающими индивидуальными гробницами, толос и плитовая могила.

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.