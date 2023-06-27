"Так, новые детские зоны активного отдыха в этом году появятся на бульваре Молодёжный и в парке "Тайнинский" в Мытищах, в сквере 200-летия Подольска, сквере по ул. Якова Флиера в Орехово-Зуевском, на ул. Климова в районе ФОК в Богородском", — говорится в сообщении.

Пространства представляют собой большие игровые комплексы общей площадью не менее 900 кв. м, которые включают как детскую игровую, так и спортивную зону.

"Всего в этом году обустроим 12 зон для активного отдыха, чтобы жители семьями могли приходить в парк или сквер и находить каждому там занятие по возрасту и интересам", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В этом году зоны для досуга и отдыха появятся еще на семи территориях: две спортивные зоны в Балашихинском парке "Пехорка-лес" и Наро-Фоминском парке "Дубки", три скейтпарка — в Сергиево-Посадском парке "Скитские пруды", Талдомском паке "Победа", лесопарке Гальчино в Домодедово, две детские площадки — в Глуховском парке Богородского и парке им. Стрекалова в Мытищах.