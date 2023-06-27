"На сейчас (9:26 мск — ИФ) задерживаются два поезда дальнего следования и два местных", — говорится в сообщении минтранса .

Уточняется, что все пассажиры будут доставлены на автобусах от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно.

"Задерживаются поезда дальнего следования N 028А "Москва — Симферополь" и N180С "Евпатория — Санкт-Петербург", доставка пассажиров до пунктов следования будет организована силами ГУП РК "Крымтроллейбус" по мультимодальной схеме "поезд-автобус-поезд" на участке пгт Ленино (Ленинский район) — с.Владиславовка (Кировский район)", — говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, добавили в минтрансе.

Ранее о повреждении путей сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За последние полтора месяца это четвертое повреждение железной дороги в Крыму. 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение. 21 июня было повреждено полотно в районе Феодосии на востоке Крыма.