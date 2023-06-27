"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

За последние полтора месяца это четвертое повреждение железной дороги в Крыму. 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение. 21 июня было повреждено полотно в районе Феодосии на востоке Крыма