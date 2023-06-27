"Благодаря слаженной и профессиональной работе всех служб и сотрудников — сегодня зоопарк работает в штатном режиме. Хотим выразить благодарность всем службам за оперативность, слаженность и высокий профессионализм. Всем неравнодушным, предлагающим помощь. Сотрудникам, благодаря слаженной работе, которых спасены все животные", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, возгорание кровли административного здания (музея) на территории зоопарка произошло вечером в понедельник, пламенем было охвачено 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Позднее стало известно, что возгорание привело к обрушению кровли здания.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что животные были эвакуированы в безопасное место.

Прокуратура проводит проверку соблюдения мер пожарной безопасности.