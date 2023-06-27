Созданный в преддверии юбилейного 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина остановочный пункт войдёт сначала в маршрут курсирования туристического ретросостава "Грушинский экспресс".

"По завершению бардовского фестиваля остановки на "Волжской жемчужине" будут предусмотрены для большинства пригородных поездов, следующих по маршруту Самара — Тольятти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с площадки открывается вид на Жигулевские горы и национальный парк "Самарская Лука".

Также от "Волжской жемчужины" туристическое сообщество железнодорожников разработало несколько экотроп.

Как сообщалось, туристический ретросостав электропоезда "Грушинский экспресс" будет курсировать по маршруту Самара — платформа Грушина — Тольятти с 28 июня по 2 июля. Кроме ретросостава, в период фестиваля бардовской песни до платформы Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда "Ласточка".

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, в некоторые годы превышало 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но онлайн. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидситуации он прошел в формате городских концертов. В этом году фестиваль спустя четыре года пройдет в традиционном четырехдневном формате.