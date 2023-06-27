"Из-за повреждения пути на перегоне Владиславовка — Петрово в Кировском районе Крыма часть поездов "Таврия", вероятно, будет задержана", — говорится в сообщении ГСЭ в телеграм-канале.

В настоящее время оперштаб оценивает ситуацию и ориентировочное время задержки.

Ранее Минтранс Крыма сообщил о задержке двух поездов дальнего следования из-за ЧП — N028А "Москва — Симферополь" и N180С "Евпатория — Санкт-Петербург". Пассажиры поездов будут доставлены автобусами до следующей станции по пути следования.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов.

За последние полтора месяца это четвертое повреждение железной дороги в Крыму. 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение. 21 июня было повреждено полотно в районе Феодосии на востоке Крыма.