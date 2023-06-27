Фестиваль будет проходить в крае 18-22 июля. Он традиционно стартует в Барнауле, где установлен памятник Василию Шукшину, а завершится в селе Сростки, на родине известного актера, писателя и режиссера.

В фестивале примут участие известные актеры, а всего зрители смогут посетить более 60 мероприятий.

"Запланированы конкурсные показы полнометражных и короткометражных игровых фильмов. Кроме того, впервые за долгое время в программу снова вернулось и документальное кино. Также будут организованы дискуссии, мастер-классы, публичные лекции, которые, уверен, будут интересны и профессионалам киноиндустрии, и любителям кино, и просто поклонникам Василия Шукшина", — отметил Томенко.

Помимо Барнаула, мероприятия фестиваля пройдут также в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.