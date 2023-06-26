"20:35 мск — полная ликвидация", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарным удалось спасти всех животных, находившихся в здании.

В свою очередь, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале, что ранее ограниченное движение транспорта по двум улицам в районе пожара, восстановлено.

Как сообщалось, возгорание кровли административного здания (музея) на территории зоопарка произошло вечером в понедельник, пламенем было охвачено 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Позднее стало известно, что возгорание привело к обрушению кровли здания. К 20:01 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что животные были эвакуированы в безопасное место.

Прокуратура проводит проверку соблюдения мер пожарной безопасности.