"Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по мск", — говорится в сообщении.

Первыми будут обслужены четыре рейса, пассажиры которых планировали улететь из аэропорта Минеральные Воды в Москву на самолетах авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Сибирь", а также в Санкт-Петербург авиакомпании "России".

Ранее сообщалось, что из-за перегрева ВПП из-за высокой температуры воздуха произошла ее незначительная деформация в виде поднятия бетона на стыке плит. В связи с внеплановыми ремонтными работами временно был приостановлен прием-выпуск воздушных судов.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.