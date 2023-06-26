"В связи с внеплановыми ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе временно приостановлен прием-выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении.

Как информирует в своем телеграм-канале глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко, из-за перегрева ВПП произошла ее незначительная деформация в виде поднятия бетона на стыке плит.

"Аэропорт закрыт предварительно на вылет/прилет до 21:53. Все службы находятся на месте. После снижения температуры взлетно-посадочной полосы специалистами будет принято решение о виде и объеме необходимого ремонта", — отметил глава округа.

Все необходимые работы планируется завершить до 24:00 часов, уточнил он.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.