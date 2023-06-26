"В 18:32 мск поступило сообщение о пожаре в административном здании (музей) зоопарка. Службы оповещены, ведется реагирование. В 18:46 мск по информации службы "01" — загорание кровли", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что площадь пожара оценивается в 50 кв. метров.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает, что огнем охвачено 300 кв.м.

"Произошло возгорание кровли административного здания (музея) на площади 300 кв.м, проводится эвакуация животных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлен второй ранг пожара, угроза распространения огня отсутствует. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщается в телеграм-канале зоопарка, 26 июня учреждению исполнилось 96 лет. Его территория занимает около 60 Га, коллекция насчитывает 7,5 тыс. животных, относящихся к 509 видам.