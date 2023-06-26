Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и "Водоканала Санкт-Петербурга" выпустили их в Ладожское озеро.

Уточняется, что нерпы весят по 17 кг, чувствуют себя хорошо.

"Для нерп сейчас самое лучшее время для начала самостоятельной жизни, потому что вода очень теплая, очень много молодой рыбы. Примерно 1,5 месяца в озере не будет штормов, поэтому у детенышей есть время, чтобы спокойно адаптироваться в естественной среде обитания", — цитирует пресс-служба основателя Фонда балтийской нерпы Вячеслава Алексеева.

Двое нерпят появились в Центре реабилитации морских млекопитающих в апреле, после того как их заметили прохожие на набережной Мартынова на Крестовском острове в Петербурге и в деревне Лаврово. Животные находились в тяжелом состоянии и были сильно истощены.