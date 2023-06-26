"С наступлением летнего сезона прохождение по маршрутам стало безопасным, и руководством национального парка было принято решение об их открытии. В частности, теперь для посещения доступны турмаршруты "Кругозор Семенов-Баши", "Птышский водопад" и "Мусса-Ачитарские озера", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все три маршрута пешие, но два из них предназначены только для подготовленных туристов.

Ранее администрация нацпарка открыла для посещения восемь направлений, включая автомобильные и пешие туристические маршруты.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га.

На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.