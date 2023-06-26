"Правила реализации программы "Пушкинская карта" предлагается изложить в новой редакции с учетом усовершенствованных механизмов ее функционирования (от получения карты до посещения организаций культуры), а также информационной безопасности всей системы", — сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

Проекты постановлений об изменениях подготовлены Минкультуры России совместно с Минцифры России и Минфином России.

Так, предусматриваются нововведения для повышения уровня защищенности программы и контроля за сохранением высокого качества проводимых мероприятий, в том числе в содержательной части.

В частности, как уточнили в ведомстве, будут расширены требования к заявкам организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий. Устанавливаются дополнительные требования к организациям культуры, среди которых регистрация их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры.

Кроме того, пользователям карты будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса.

Будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета. "Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов", — добавили в сообщении.

Также Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов. До момента отбора кредитных организаций оператором программы является АО "Почта Банк".

В начале мая Минкультуры РФ анонсировало новый этап проверки частных организаций, которые участвуют в программе "Пушкинская карта", которая продлилась до 24 мая. Как сообщали в ведомстве, не соблюдающие условия программы организации исключались из нее.

Минкультуры проводит системную работу по выявлению недобросовестных участников программы "Пушкинская карта" — частных организаций, которые под видом продажи билетов на культурные мероприятия занимаются выводом денежных средств. Правоохранительные органы на постоянной основе информируются ведомством о мошеннических угрозах, сообщили тогда в ведомстве.

"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.