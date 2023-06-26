Принято соответствующее постановление правительства региона, добавили в ведомстве.

"В результате реорганизации с присоединением соседних ценных территорий, площадь заповедной территории увеличилась на 224 гектара и составила 681,5 га. Таким образом мы сможем существенно сократить негативное антропогенное воздействие на эти места, защитить уникальные экосистемы и, в первую очередь, хорошо сохраненные сосновые и сосново-еловые леса, а также сфагновые болота и места обитания редких и охраняемых видов", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова.

Он отметил, что 15 видов флоры и фауны заказника занесены в Красную книгу Московской области.

Министр добавил, что режим особой охраны ООПТ актуализирован и стал более строгим.

"Однако это не помешает посетителям заказника хорошо отдохнуть. Режим, в частности, допускает спортивную и любительскую охоту на общих основаниях, сбор ягод и грибов, пешие и лыжные прогулки", — пояснил Фирсов.