"К сожалению, вынуждена сказать, что пока решение о глобальном проведении работ и решение о выделении финансирования целиком на выполнение работ по сохранению крепости не принято. Но комитет активно ведет работу в этом направлении. Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", — сказала Губинская.

Она напомнила, что в 2021 году были завершены противоаварийные работы на крепостных башнях, также разработана проектная документация по реставрации нескольких объектов, входящих в комплекс Копорской крепости.

Как сообщалось, в начале апреля 2020 года СКР возбудил уголовное дело по факту обрушения козырька над входом в крепость Копорье.

Как отмечали в ведомстве, состояние объекта в 2015 году было неудовлетворительным, а в 2019 году — аварийным. Несмотря на это в крепости продолжались экскурсии. Таким образом, посетителям оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст.238 УК РФ).

В 2019 году начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия областного комитета по культуре Александр Карлов сообщил журналистам, что реставрация крепости займет минимум десять лет.

Крепость Копорье расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области в 12 км от побережья Финского залива, на краю Ижорской возвышенности. Первые деревянные укрепления были сооружены рыцарями Ливонского ордена в 1237 году во время набега на Новгородскую землю, в 1241 году ее разрушили войска Александра Невского, в 1279 году его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI-XVII веках Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Руси, затем — шведской короны, окончательно перешло к России в ходе Северной войны.

Стены и башни крепости построены из местного известняка, высота башен Копорья — 20 м, толщина стен — 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI веке, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки.