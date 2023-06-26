Несмотря на сильные показатели, а также позитивный годовой прогноз акции компании активно дешевеют.

Как сообщается в пресс-релизе Carnival, чистый убыток в марте-мае составил $407 млн, или $0,32 на акцию, по сравнению с $1,83 млрд, или $1,61 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 31 цент на акцию.

Выручка увеличилась более чем в два раза и достигла $4,91 млрд, что является рекордным показателем в истории компании.

Аналитики в среднем оценивали убыток на уровне 34 центов на акцию при выручке в $4,79 млрд, по данным FactSet.

Выручка от продажи билетов повысилась в 2,4 раза (+144,4%) до $3,14 млрд, а загруженность рейсов поднялась до 98% с 69% годом ранее.

Компания повысила прогноз скорректированной EBITDA на текущий фингод до $4,1-4,25 млрд с $3,9-4,1 млрд.