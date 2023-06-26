"Поезд запускается с целью улучшения транспортной доступности Крымского полуострова на курортный сезон 2023 года и будет отправляться с Киевского вокзала", — сообщили в пресс-службе.

Продажи билетов открылись в понедельник. Цены на проезд будут фиксированными все время курсирования поезда.

Из Симферополя первый рейс состоится 2 июля и две недели будет осуществляться через день, а с 16 июля до 31 августа 2023 года — ежедневно. Из Москвы состав будет отправляться с Киевского вокзала с 5 июля через день, а с 19 июля до 3 сентября — ежедневно. Поезд сформирован из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов, следует через Калугу, Тулу, Елец, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.

По данным компании, всего на период курортного сезона в Крым из разных городов России уже назначены 21 пара поездов и 3 группы прицепных вагонов.

Ранее оператор сообщал о продлении поезда N159/160 Москва-Керчь до Симферополя с 15 июля. Также на сезон были запущены дополнительные поезда N179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, N183/184 Мурманск-Севастополь, N395/396 Волгоград-Симферополь.

ГСЭ в курортный сезон 2023 года прогнозирует пассажиропоток на крымском направлении в объеме 2,5 млн человек. В 2022 году компания перевезла поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).