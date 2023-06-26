"Чтобы оживить туристические поездки в Египет мы объявили о возможности получения бесплатной транзитной визы в Египет на срок от 8 до 96 часов. Визу можно получить в международном аэропорту Каира, для этого необходимо заполнить анкету в офисе авиакомпании", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, услуга доступна путешественникам, гражданство которых позволяет получить визу по прибытии в аэропорт Каира.

Гражданам РФ для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить по прибытии в международные аэропорты страны. Стоимость однократной въездной визы для граждан РФ – $25. Она действует в течение 30 дней.