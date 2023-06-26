"Тема фестиваля в 2023 году — "Анна Каренина". 150 лет назад Лев Толстой начал работу над романом", — говорится в сообщении.

8 и 9 июля Большой театр впервые покажет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" на открытом воздухе, в декорациях "Ясной Поляны". Никогда прежде в музее-усадьбе не создавалась сцена такого масштаба. В спектакле задействованы более 120 артистов. На сцену выйдут премьер, заслуженный артист России Александр Волчков, ведущая солистка Кристина Кретова, первый солист Александр Водопетов и другие.

Театральную программу дополнят постановки разных жанров и форм, в том числе спектакли-променады. Среди них — спектакль в жанре театра предмета "Горькая редька" театра Михаила Плутахина. Он состоит из пяти камерных частей и рассказывает о событиях 70-х годов XIX века, в которые создавался роман "Анна Каренина": о том, что происходило в мире, в России, в семьях Льва Николаевича и его современников.

В этом году на фестивале "Толстой" впервые появится кинопрограмма. На площадках кинофестиваля покажут подборку фильмов разных лет, посвященных Анне Карениной. В том числе — картины "Любовь" режиссера Эдмунда Гулдинга, "Женщина, которая ушла" режиссера Лав Диас (2016) и "Спаси и сохрани" Александра Сокурова (1989). Куратор кинопрограммы — Иван Толстой, арт-директор проекта "Время кино" в Ясной Поляне.

Куратором образовательной программы стала праправнучка Льва Николаевича Фекла Толстая — руководитель проекта "Слово Толстого", цифрового путеводителя по наследию писателя.

"Все спектакли пройдут в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена, и необъятные поля, и леса для театральных прогулок. Впервые площадкой станет железнодорожная станция "Ясная Поляна", — отметили в пресс-службе.

"Фестиваль "Толстой" стартовал в 2016 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Мероприятие ярко заявило о себе на культурной карте всей страны и уже второй год является одним из кульминационных событий регионального проекта "Музейное лето в Туле". Фестиваль проходит ежегодно при поддержке Минкультуры России и правительства Тульской области", — приводятся в сообщении слова министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

В 2022 году в рамках фестиваля состоялось более 40 мероприятий, его посетили более 6,5 тыс. зрителей. В 2021 году он был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году — отменен из-за пандемии.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.