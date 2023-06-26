Как сообщает компания, 1,5 тыс. доппоездов из общего числа будут курсировать в сообщении с югом РФ. Их, в частности, планируется назначить в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. Чаще всего пассажиры отправляются туда из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

"Пассажиры приобрели на юг уже свыше 6,5 млн билетов для поездок летом — на 20% больше, чем в прошлом году. Из них 2,5 млн человек уже совершили путешествия", — информирует ФПК.

Всего в летний сезон (с мая по сентябрь) поездами дальнего следования в РФ планируется перевезти свыше 50 млн человек, из которых более 11 млн — на юг страны и обратно.

Всего до конца сентября ФПК планирует предоставить на южных направлениях 13,4 млн мест.