"На 26 июня отобрано 120 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, качество воды на одном пляже — озере Безымянное — соответствует гигиеническим нормативам. Остальные 23 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", — говорится в сообщении.

Требованиям не соответствует ни один пляж на Финском заливе.

Отмечается, что "управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам".

В начале июня в Петербурге были пригодны для купания пляжи на озере Безымянное в Красносельском районе и Ольгинском водоеме в Выборгском районе.