Так, в подборку попал музей "Росфото", который в среду, 28 июня, можно посетить бесплатно: билет на любую экспозицию оформляется на сайте музея или в кассе. В ближайшие дни в музее доступны выставочные проекты "Воображаемые путешествия", "Елена Подобреевская. Одним словом" и "Семейный альбом. Архив Фелиции".

Музей современного искусства "Артмуза" бесплатно показывает выставки Василия Куксы "Алтай — души моей исток", Александра Кульпина "Времён искать воспоминаний", Анастасии Соловьёвой "Сюжет, букет, буфет..." и ряд других.

Также сообщается, что Морской музей в Кронштадте бесплатно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям пускает на экспозиции "Три века Кронштадтской истории", "Под открытым небом на ул. Ленинградской" и "Подводная археология".

Кроме того, на понедельник, 3 июля, намечен день бесплатного посещения Музея истории религии, где на текущий момент работают, среди прочих, выставки "Агнец Божий", "Вакханалия. Дионис и его свита", "Бирма. Театр кукол-марионеток", а также экспозиция к 210-летию со дня смерти Михаила Кутузова.

Дворец Меншикова на Университетской набережной предлагается посетить бесплатно 20 июля.