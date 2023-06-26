"Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России находится во взаимодействии с индонезийской стороной, пациенткой, получившей травмы в результате несчастного случая во время отдыха на острове Бали, и ее родственниками. Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при ее перелете для продолжения лечения на территории России, соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны", — сказали в пресс-службе Минздрава журналистам в понедельник.

В настоящее время ее состояние не вызывает опасений специалистов, добавили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация о гражданке России, получившей травму во время отдыха на острове Бали.