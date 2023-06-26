"Компенсации из областного бюджета в размере 68,5 млн руб. выделили за авиаперевозки, которые авиакомпании совершили в первые пять месяцев 2023 года", — говорится в сообщении.

Субсидии на авиарейсы по 14 направлениям получили шесть авиаперевозчиков: "ЮВТ Аэро", "Ютэйр", "Азимут", "Ред Вингс", "КрасАвиа" и "Северный ветер".

Так, компания "Ютэйр" выполняла прямые субсидируемые рейсы в Кемерово, Новокузнецк, Тюмень и Барнаул. "ЮВТ Аэро" — в Абакан, Самару и Тобольск, с июня авиакомпания также летает в Горно-Алтайск. Авиакомпания "Азимут" продолжает выполнять субсидируемый маршрут в Уфу. "Ред Вингс" выполняет прямые рейсы в Казань, Минеральные воды и Екатеринбург. "КрасАвиа" летает в Красноярск, "Северный ветер" — в Махачкалу.