В ходе круглого стола, посвященного сотрудничеству двух стран в туристической сфере, министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что сейчас идет работа по упрощению визового режима, запуску удобных рейсов и обеспечению приема карты "Мир" в платежной структуре Мьянмы к концу 2023 года.

Министр также подчеркнул, что активность российских туристов на зарубежных направлениях в этом году растет, а значит у Мьянмы и России есть все шансы для взаимного увеличения туристических потоков.

"Если в 2022 году российские туристы совершили около 7 млн зарубежных поездок, то уже в первом квартале 2023 года за рубеж с туристическими целями россияне выехали порядка 2 млн раз. Это почти на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне сейчас выезжают в знакомые для них страны с развитой туристской инфраструктурой. В январе-марте 2023 года выросло число поездок в Турцию – почти на 71%, в ОАЭ – на 88%, в Таиланд – в 12 раз, за счет возобновления прямого авиасообщения", — цитирует министра пресс-служба.

Как уточнили в ведомстве, встреча прошла в онлайн-формате по инициативе Минэкономразвития и министерства по делам гостиниц и туризма Мьянмы.