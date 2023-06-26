Он напомнил, что в связи с событиями в Минэкономразвития РФ был создан оперштаб с представителями туротрасли.

"Резких колебаний цен на размещение и перелеты внутри страны не зафиксировано. Мы организовали обратную связь с регионами, дали рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены туров без штрафных санкций. Но массовых отказов не было, возникающие обращения решались индивидуально", — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что движение по трассе М4 возобновилось в стандартном режиме, поэтому туристы продолжили движение.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.