"Туристическая отрасль области по всем основным показателям значительно превышает прошлогодние результаты. Так, турпоток за период с января по май предварительно составляет 650 тыс. человек, что на 15% больше показателя предыдущего года. Начавшийся летний сезон, по всей вероятности, также будет успешным", — заявил Ермак в ходе заседания совета по туризму.

По его словам, экономические показатели отрасли также говорят о заметном росте турпотока. Так, по данным "СберАналитики" объем трат туристов по картам по итогам первого квартала 2023 года составил 2,6 млрд рублей, что на 36% больше показателей 2022 года. Увеличение объема платных услуг туроператоров и агентств составляет 28% к аналогичному периоду прошлого года, а оборот общественного питания вырос на 20,5%.

"Тренд российского туризма — рост количества постоянных гостей. Для Калининградской области это уже традиционная история. Помимо качественной инфраструктуры, доступности туристических объектов и разнообразных форматов отдыха, индустрия гостеприимства привлекает путешественников программами лояльности, выгодными персональными предложениями и бонусами", — добавил министр, отметив, что регион продолжает набирать популярность, в том числе, для семейного туризма.

Министр подчеркнул, что власти активно готовились к летнему сезону с первых дней 2023 года. Так, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году поддержан 51 проект по развитию инфраструктуры гостеприимства и отдыха. Региона направил на эти цели 204,2 млн рублей, выделенных федеральным бюджетом.

При этом 89,2 млн были распределены на восток области, пока что отстающий от побережья в различных туристических вопросах. В числе одобренных заявок — проекты по созданию и развитию пляжей, национальных туристических маршрутов, обустройству объектов показа и модульных некапитальных средств размещения.

"В результате в этом летнем сезоне в регионе года действуют 17 морских пляжей, 5 адаптивных территорий для отдыха маломобильных групп населения. На внутренних водоемах обустроено двадцать муниципальных пляжей", — заключил Ермак.