"Реставрационный центр имени И.Э.Грабаря готов к приему иконы "Святая Троица". Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что "решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояния ее сохранности, на расширенном реставрационном совете".

"К выполнению всех необходимых консервационно-реставрационных мероприятий для сохранения памятника будут привлечены специалисты центра, а также представители других ведущих институций", — добавила министр.

Она напомнила, что икона находится в храме Христа Спасителя до 18 июля.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что рублевская "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением экспертов, икона в стабильном состоянии, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано. Решение о продлении пребывания иконы в храме, как уточнили в ведомстве, связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь чтит 18 июля.

15 мая стало известно о решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после — в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Однако 3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в храм Христа Спасителя, где установлена в специальную капсулу в центре собора. Предполагалось, что икона пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию.