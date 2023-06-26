Победителей выбрали по итогам областного конкурса, который проводился по двум направлениям.

Первое — создание туристической инфраструктуры на берегах рек, озер, водохранилищ или других водных объектов.

Субсидии можно было получить на обустройство пляжей, в том числе детских и спортивных зон отдыха, открытие пунктов общественного питания, приобретение инвентаря и товаров для отдыха и создание доступных условий для лиц с особенностями здоровья.

Отмечается, что победителями в этом направлении признаны пять проектов. Размер субсидий — от 6,8 до 9,1 млн рублей.

Второе направление — развитие иной инфраструктуры туризма.

Поддержку можно было получить на приобретение туристического оборудования и оснащения для инфоцентров и пунктов проката, создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, приобретение оборудования, обустройство круглогодичных подогреваемых бассейнов.

Средства в рамках этого направления получили 18 проектов.

Итогом реализации предпринимательских инициатив в текущем году станет создание трех пляжей в соответствии с требованиями национального стандарта России, обустройство двух детских или спортивных зон отдыха на пляжах, приобретение 216 единиц оборудования для обеспечения туристской деятельности и расширения услуг на пляжных территориях.

Кроме того, запланировано создание четырех мобильных приложений, аудиогидов, электронных путеводителей, оснащение 17 бассейнов в объектах размещения системами подогрева и теплообменными устройствами, создание двух sup-маршрутов, приобретение 677 единиц различного туристического оборудования для расширения услуг действующих туристических объектов и объектов показа.

В общей сложности на поддержку туристического бизнеса в рамках новой программы Ивановской области направят 98 млн рублей, говорится в сообщении.