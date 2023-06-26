По данным организаторов, первый день фестиваля — 26 июня — будет посвящен музыке советского и российского кинематографа. Перед зрителями выступят звезды кино и эстрады России и Башкирии, хедлайнерами вечера станут народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.

27 июня фестивальная программа начнется с "Хоровода дружбы" с участием коллективов из регионов России и Белоруссии. Вечером состоится фестиваль искусств "Славянский базар в Сердце Евразии", на котором выступят лауреаты и победители "Славянского базара в Витебске" разных лет — Евгений Гор, Руслан Алехно, Алена Ланская и другие. Специальными гостями вечера станут ансамбль "Песняры" и Таисия Повалий.

Также на набережной Белой в этот день пройдет презентация коллекций модных домов регионов двух стран, говорится в сообщении.

Гала-концерт фестиваля "Сердце Евразии" состоится 28 июня, в этот день выступят Национальный симфонический оркестр Башкирии, оперная певица Вероника Джиоева и аккордеонист Петр Дранга.

Международный фестиваль искусств "Сердце Евразии" проводится в Уфе ежегодно с 2016 года.

Как сообщалось, с 26 по 28 июня в Уфе состоится X Форум регионов России и Белоруссии.