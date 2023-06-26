Они будут выполняться по пятницам на А320, первый полёт состоялся 23 июня.

Как уточнили "Интерфаксу" в аэропорту Иркутска, "Аэро Номад Эйрлайнс" впервые для себя запустила рейс по данному направлению. В настоящее время прямые регулярные рейсы между Иркутском и Ошем также выполняют авиакомпании S7, "Уральские авиалинии" и киргизская Avia Traffic.

Согласно сообщению, "Аэро Номад Эйрлайнс" выполняет международные регулярные и чартерные полеты из Бишкека и Оша в Москву, Новосибирск, Красноярск, Сургут, Иркутск, Нью-Дели, Лахор, Исламабад.