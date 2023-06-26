"Сегодня в 5:00 завершился ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Магадан". По поручению губернатора Сергея Носова работы производились в ночное время, чтобы не нарушать расписание самолетов", — написал министр.

"Сокол", расположенный в 38 км от Магадана, является аэропортом федерального значения, в 1991 году получил статус международного. Имеет одну взлетно-посадочную полосу. Эксплуатантом выступает АО "Аэропорт Магадан".

Ранее сообщалось, что эта компания определила ООО "ЛимакМаращСтрой" подрядчиком строительства терминала внутренних воздушных линий. Проект предполагает строительство к концу 2024 года здания аэровокзала пропускной способностью 800 пассажиров в час. Также предусмотрено обустройство новой привокзальной площади, новой распределительной электроподстанции 10 кВ, очистных сооружений и других вспомогательных объектов. Стоимость работ оценивается в 9,999 млрд рублей.