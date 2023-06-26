"Практически уже готов проект... Центром туристического паломничества в Нижнем Приамурье планируется в настоящее время сделать село Циммермановку", — говорится в сообщении.

В середине июня завершился поход хабаровских краеведов, членов Хабаровского краевого отделения РГО, в горно-таежную область сопочной гряды Ян-Индя — центрального хребта Сихотэ-Алиня.

Маршрут составлялся по заданию разработчиков проекта туристического освоения территории из Амурского казачьего войска, впервые обративших внимание общественности на туристическую привлекательность региона.

Поход продолжался более недели: 40 км пути по таежным зимникам на автомобиле высокой проходимости, затем около 10 км по зарастающей тропе, а дальше — гари с буреломом и подъем по крутым непропускам вдоль русла бурного горного ключа.

Отряд поднялся через стланики на северный отрог (1166 м над уровнем моря), откуда просматривается вся панорама сопочной гряды Ян-Индя.

Отмечается, что такие походы под силу только опытным экстремалам.

Следующую экспедицию по уточненному маршруту с учетом полученного опыта исследователи предполагают провести осенью.