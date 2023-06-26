"Ночь музыки посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем", — цитируются в сообщении слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.

В департаменте уточнили, что фестиваль посетили 360 тыс. зрителей. Площадкой официального открытия стала Уральская специальная музыкальная школа.

"Открыл "Уральскую ночь музыки" камерный оркестр "Лицей-камерата", за дирижерским пультом был заслуженный артист России Вольф Усминский. Усминский — самый зрелый из участников Ural Music Night, в 2023 году ему исполнится 93 года, и 60 из них он руководит оркестром школы", — отмечается в пресс-релизе.

Завершением "Ночи", которая проводится с 2015 года, стала акция "Светает". Зрители встретили рассвет под песню "Луч солнца золотого" в исполнении Валерия Сюткина и Евгения Горенбурга в сопровождении камерного оркестра B-A-C-Н.