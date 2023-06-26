"Начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года", — сообщают оперштабы, их сообщение распространила пресс-служба регионального УФСБ.

Действовавшие на территории Московского региона временные ограничения отменены, сообщает спецслужба.

"На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная",- отметили в оперштабе.

Режим КТО был введен в столичном регионе утром в субботу.

Как сообщили тогда в Национальном антитеррористическом, это было связано с возможной угрозой терактов.