"С 12:00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами регионального правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья", — говорится в сообщении.

В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе. Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе ввели накануне для обеспечения безопасности.