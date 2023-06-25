"В нем (в празднике — ИФ) приняли участие в общей сложности 1 млн 275 тыс. человек, в том числе около 52 тыс. выпускников школ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были приняты все необходимые меры для обеспечения общественного порядка. "Правонарушений и происшествий не зарегистрировано", — отмечают в главке.

Праздник "Алые паруса" прошёл в Петербурге в ночь на 25 июня. На Дворцовой площади состоялся концерт, а затем зрителям представили пиротехническое шоу на Неве. Кульминацией праздника стал проход по реке брига с алыми парусами.