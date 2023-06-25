"В воскресенье в аэропорту Улан-Удэ встретили первый туристический чартер, прибывший в Бурятию в рамках летней чартерной программы 2023 года. Программа реализуется при поддержке правительства Республики Бурятия с 2020 года. В ее реализации активно задействован местный турбизнес – туроператоры и отельеры", — говорится в сообщении.

Туристов, прибывших в Бурятию первым чартером, встретил министр туризма республики Алдар Доржиев. В приветственной речи он подчеркнул, что летняя программа 2023 года стала седьмой, организованной туроператором, и это свидетельствует о стабильной востребованности Бурятии как туристического направления.

Фото: FUN&SUN

"Для нас Бурятия стала пилотным регионом в постановке чартеров, была проделана колоссальная работа для продвижения республики как туристического направления. В реализацию проекта были вовлечены как органы власти, так и бизнес. Сейчас мы видим, как в Бурятию пришли инвесторы, регион постоянно присутствует в туристической повестке, сюда едут как организованные, так и самостоятельные туристы. Мы видим большой потенциал развития направления, поэтому сохранили сюда именно чартерную перевозку", — подчеркнул, в свою очередь, заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

Он добавил, что даже после сокращения объема средств, выделяемых на субсидирование чартерных программ в регионы, туроператор сохранил программу в Бурятию как наиболее востребованную туристами. Сохранена также программа из Москвы на Алтай, стартовавшая 11 июня.

Как рассказали в пресс-службе FUN&SUN, в этом году полетная программа стартовала в конце июня, в то время как в прошлые годы чартеры начинали летать только в июле. Полететь раньше позволили погодные условия – по-настоящему летняя погода, установившаяся в регионе.

Зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Наталья Костенко, прибывшая в Улан-Удэ на первом чартере, подчеркнула, что цель поездки – оценить, как работают чартерные программы по России и созданный на их базе туристический продукт.

"Благодаря чартерным программам был открыт целый ряд новых направлений отдыха – Шерегеш, Чечня, Дагестан, Бурятия и другие. Сегодня отрасли как никогда нужна эффективная система управления внутренними туристическими потоками. В этом летнем сезоне Юг "перегрет", а все остальные направления испытывают дефицит туристов. Чартерные программы и механизм туристического кешбэка при условии доработки должны решить обозначенные проблемы", — сказала она.

Костенко добавила, что по итогам поездки комитет будет обсуждать дальнейшее применение инструментов, способствующих развитию туризма в регионах и увеличению разнообразия и доступности предложений для отдыха.

На базе чартерной перевозки туристы могут выбрать программы туров в форматах "Лайт", "Стандарт" и "Макси" с различным набором экскурсий, позволяющих познакомиться с историей, культурой и природой Бурятии. Их стоимость начинается от 51 тыс. рублей. Одна из программ совмещает посещение Бурятии и Монголии. Как подчеркнули в пресс-службе, такие туры на базе чартеров в Улан-Удэ организуются впервые.