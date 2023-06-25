"Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в город после выходных — это студенты и дачники. На трассах пробок нет, ограничения сняты", — сказал Тюрин.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса региона агентству уточнили, что все въезды в Ростов-на-Дону открыты.

"Автовокзалы Ростовской области работают в штатном режиме. Ограничений на въезд в Ростов-на-Дону нет", — сказал собеседник агентства.

Въезд транспорта в Ростовскую область накануне был ограничен со стороны Краснодарского, Ставропольского краев, а также Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области был свободен.