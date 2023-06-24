Документ размещен на сайте правительства региона.

"В целях содействия проведению на территории Московской области контртеррористической операции, пресечения террористических актов, минимизации их последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства постановляю: приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, установленных настоящим постановлением", — говорится в тексте постановления.

Кроме того, приостанавливается проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях, в том числе, в зданиях, строениях, сооружениях, а также публичных мероприятий, за исключением официальных публичных мероприятий, организуемых органами государственной власти.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее глава региона сообщил, что на неделю откладывается проведение выпускных вечеров в школах и отменяются другие массовые мероприятия.

"Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов. Все наши службы работают в полном объеме. Мы на связи и продолжим вас информировать", — написал Воробьев в своем телеграм-канале.