"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Он призвал максимально воздерживаться от поездок по городу и сообщил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на некоторых дорогах. "Городские службы работают в режиме повышенной готовности", — добавил мэр.