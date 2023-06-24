"Все вопросы, поступающие от туристов, отрабатываем в ручном режиме. Отельерам рекомендуем максимально идти навстречу отдыхающим. Если необходимо, продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа. Сейчас важно всем проявить свою гражданскую позицию", — цитирует пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого.

Отмечается, что в настоящее время массовых обращений от отдыхающих не зафиксировано. Телефон "горячей линии" — 8-800-200-60-90.